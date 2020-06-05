Московская прокуратура проверит компанию Delivery Club после забастовки ее курьеров. Об этом сообщает «Интерфакс». Несколько десятков сотрудников сервиса доставки еды в знак протеста собрались у офиса компании в Хорошёво-Мнёвниках. Курьеры пожаловались на возросшее количество штрафов, которые у некоторых уже превысили заработок. Спрос на их услуги резко вырос в условиях введенного из-за коронавируса режима изоляции.
2020-06-05T21:02:18+03:00
2020-06-05T21:02:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 05 июня 2020
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