Московская прокуратура проверит компанию Delivery Club после забастовки ее курьеров. Об этом сообщает «Интерфакс». Несколько десятков сотрудников сервиса доставки еды в знак протеста собрались у офиса компании в Хорошёво-Мнёвниках. Курьеры пожаловались на возросшее количество штрафов, которые у некоторых уже превысили заработок. Спрос на их услуги резко вырос в условиях введенного из-за коронавируса режима изоляции.