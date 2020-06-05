Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск единоросса Андрея Метельского к политику Алексею Навальному. Как сообщил сам Метельский в своем телеграм-канале, суд постановил, что материалы Фонда борьбы с коррупцией порочит его честное имя. По словам лидера московского отделения «Единой России», компенсация минимальна – это удаление порочащих материалов. Бывший депутат Мосгордумы просил также обязать Навального публиковать опровержения, но суд не стал это делать. Год назад в разгар предвыборной кампании в Мосгордуму, Алексей Навальный сообщил, что семья Метельского якобы владеет недвижимостью в Москве стоимостью около 6 миллиардов рублей, а также сетью отелей в Австрии.

В свою очередь, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сказал «Эху Москвы» о том, что суд вынес такое решение еще в начале марта. От дальнейших комментариев он отказался.