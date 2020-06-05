Норвегия готова помочь России в ликвидации ЧП под Норильском. В королевстве обеспокоены возможными последствиями утечки нефтепродуктов в Арктике. Это сообщили «Интерфаксу» в норвежском посольстве. В конце мая из резервуара на территории ТЭЦ вытекло более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки. По словам экологов, последствия экологической катастрофы будут ощущаться десятилетиями. Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал Владимиру Путину, что ликвидация ЧП полностью будет обеспечена за счет компании.
2020-06-05T21:01:08+03:00
2020-06-05T21:01:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 05 июня 2020
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