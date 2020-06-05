Военно-космические войска России провели учения по отражению авиаудара по Москве. В маневрах были задействованы зенитно-ракетные комплексы С300, С400, а также «Панцирь-С», которые в общей сложности выполнили 30 пусков, — сказали ТАСС в Минобороны.
2020-06-05T20:34:55+03:00
2020-06-05T20:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 05 июня 2020
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