Военно-космические войска России провели учения по отражению авиаудара по Москве. В маневрах были задействованы зенитно-ракетные комплексы С300, С400, а также «Панцирь-С», которые в общей сложности выполнили 30 пусков, — сказали ТАСС в Минобороны.