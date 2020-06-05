Власти Пекина раздадут жителям ваучеры на общую сумму почти в 2 миллиарда долларов. Как пишет агентство Bloomberg, потратить их можно будет на покупки продуктов, а также на образование, туризм и спорт. Раздача ваучеров начнется завтра. Сколько денег получит каждый пекинец на руки – не уточняется.