Власти Пекина раздадут жителям ваучеры на общую сумму почти в 2 миллиарда долларов. Как пишет агентство Bloomberg, потратить их можно будет на покупки продуктов, а также на образование, туризм и спорт. Раздача ваучеров начнется завтра. Сколько денег получит каждый пекинец на руки – не уточняется.
2020-06-05T20:34:34+03:00
2020-06-05T20:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 05 июня 2020
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