Федеральный центр высоких медицинских технологий в Калининграде закрыт на карантин. Коронавирус обнаружили у главного врача Юрия Шнейдера. Он лично совершал обход пациентов, — сообщили «Интерфаксу» в региональном штабе. По последним данным, в регионе выявлено почти 2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 29 человек.
2020-06-05T20:34:22+03:00
2020-06-05T20:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 05 июня 2020
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