Федеральный центр высоких медицинских технологий в Калининграде закрыт на карантин. Коронавирус обнаружили у главного врача Юрия Шнейдера. Он лично совершал обход пациентов, — сообщили «Интерфаксу» в региональном штабе. По последним данным, в регионе выявлено почти 2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 29 человек.