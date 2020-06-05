В Петербурге с понедельника возобновят работу непродовольственные магазины. Речь идет о торговых точках площадью менее 400 квадратных метров. Для торговых центров ограничения на работу остаются, — сообщается на сайте правительства Петербурга. С этого дня в городе открыты храмы для прихожан.