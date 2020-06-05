Число задержанных в Москве во время одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара выросло до 14 человек. Еще три человека были задержаны в Петербурге, — сообщает портал «ОВД-Инфо». Журналистку Анастасию Кашкину отпустили сразу после задержания, по сведениям правозащитников, протокол на нее оформили на месте. По какой статье – не уточняется. Остальных доставили в ОВД «Пресня». Среди тех, кто вышел с плакатами к зданию МВД на Петровке, были несколько бывших фигурантов «московского дела».
2020-06-05T20:30:47+03:00
2020-06-05T20:30:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 05 июня 2020
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