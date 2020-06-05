В Иране запасы обогащенного урана превысили лимит почти в 8 раз. Как передает Франс Пресс, об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. Нынешние запасы сравниваются уровнем, который был разрешен ядерной сделкой, заключенной в 2015 году. После того, как США из нее вышли, Иран начал поэтапно отказываться от ограничений. От количества обогащенного урана зависит то, с какой скоростью Иран может создать ядерное оружие.