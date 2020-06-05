Из бывшего аккаунта в Твиттере Дмитрия Рогозина удалены старые записи. Теперь это официальный микроблог «Роскосмоса», поэтому личные данные уходят, — сказал РБК пресс-секретарь Владимир Устименко. Отказ Рогозина от личного Твиттера произошел на фоне его массовой критики в соцсетях из-за запуска к МКС пилотируемого корабля компании SpaceX. Ее основатель Илон Маск припомнил угрозу Рогозина, который в Твиттере в 2014 году написал, что, в случае санкций, американцам придется запускать астронавтов к МКС с помощью батута. «Батут работает», — заявил после недавнего исторического запуска Илон Маск.
2020-06-05T20:04:42+03:00
2020-06-05T20:04:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2655547-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 05 июня 2020
Загрузка комментариев...