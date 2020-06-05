В Вашингтоне улицу, ведущую к Белому дому, переименовали в честь движения против полицейского насилия на почве расизма. Участок 16 улицы теперь будет официально называться в переводе на русский «площадь Жизнь черных имеет значение», — сообщает ТАСС со ссылкой на мэра американской столицы Мюриэл Боузер. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских вызвала массовые протесты по всей Америке и за ее пределами. На церемонии прощания мэр Миннеаполиса накануне прослезился у гроба.