В Вашингтоне улицу, ведущую к Белому дому, переименовали в честь движения против полицейского насилия на почве расизма. Участок 16 улицы теперь будет официально называться в переводе на русский «площадь Жизнь черных имеет значение», — сообщает ТАСС со ссылкой на мэра американской столицы Мюриэл Боузер. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских вызвала массовые протесты по всей Америке и за ее пределами. На церемонии прощания мэр Миннеаполиса накануне прослезился у гроба.
2020-06-05T20:04:27+03:00
2020-06-05T20:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 05 июня 2020
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