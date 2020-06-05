Городской суд Якутска признал законным помещение в психиатрическую больницу Александра Габышева. Судья отказался вызвать независимого психиатра, который мог бы дать оценку его состоянию, — сообщили в организации «Правозащита Открытки». Там отметили, что это решение будет обжаловано вплоть до Европейского суда по правам человека, — передает «Интерфакс». Называющий себя шаманом Александр Габышев несколько раз пытался пешком добраться до Москвы, чтобы, по его словам, изгнать Владимира Путина.
2020-06-05T20:03:56+03:00
2020-06-05T20:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 05 июня 2020
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