На пикете в Москве в поддержку журналиста Ильи Азара были задержаны 13 человек

Одного из них уже отпустили, — сообщает портал «ОВД-Инфо». Среди тех, кто пришел к зданию МВД на Петровке, было несколько бывших фигурантов «московского дела», в том числе и член партии «Яблока» Валерий Костенок. Он сказал «Эху Москвы» о том, что полицейские причину задержания не назвали. «Задержали за одиночные пикеты, 11 человек нас сегодня. Пикеты были посвящены, в основном, поддержке Ильи Азара и полицейскому беспределу. Некоторые говорят, что сегодня была беспрецедентная жесткость при задержаниях, в отличие от предыдущих дней. Аргументировали задержание только первому пикетировавшему, оставили без комментариев. Сейчас нас всех везут в ОВД «Пресня», — сказал Костенок.

Один задержанный находится в ОВД «Тверской», а остальных 11 направили в ОВД «Пресня». Ранее сегодня судья Мосгорсуда Илья Козлов отказался отпустить на свободу задержанного во время одиночного пикета журналиста Илью Азара. Срок административного ареста ему сократили с 15 суток до 10.