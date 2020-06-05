Парламент Чехии призвал Россию оберегать захоронения военнослужащих Чехословацкого корпуса. Такое постановление приняли сегодня депутаты. Речь идет о тех военных, которые в Гражданскую войну поддержали Белое движение и погибли в боях. Отношения между Россией и Чехии обострились на фоне демонтажа в апреле памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.