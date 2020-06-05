Гречка в мае подорожала более чем на 6%, рис – на 4,6%. Об этом говорится в материалах Росстата, при этом, по сведениям федерального агентства, цены на потребительские товары в России практически не растут. По сравнению с апрелем, они увеличились всего на 0,3%. В начале пандемии в магазинах стали активно раскупать гречку. С чем связан рост цен на крупу сейчас – не уточняется.