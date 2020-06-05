Эстония из-за угрозы распространения коронавируса продлила запрет на полеты из России. По той же причине сохранили ограничения на рейсы в Белоруссию, Бельгию, Великобританию, Португалию, США и Швецию, — сообщает газета «Постимеэс». В Эстонии с середины марта до середины мая из-за коронавируса действовал режим ЧП. В стране выявили около двух тысяч инфицированных, большинство выздоровели, умерли 69 человек.