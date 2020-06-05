В Петербурге болеет каждый пятый сотрудник «скорой помощи». Остальным приходится брать дополнительные дежурства, — сообщила представитель городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. Чем именно болеют медики, она в эфире телеканала «Санкт-Петербург» не уточнила. На этом фоне сегодня вечером стало известно о том, что в Петербурге в понедельник возобновится работа непродовольственных магазинов. Это передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.