Тринадцать человек были задержаны в Москве во время пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, — об этом сообщает ТАСС. С плакатами к зданию МВД на Петровке, в частности, пришли бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов и Самариддин Раджабов и журналист Петр Рузавин, — передают портал «ОВД-Инфо» и издание «МБХ медиа». Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов также был задержан. Радиостанции «Эхо Москвы» он сказал, что плаката у него не было и в пикете он не стоял. Иванов отметил, что была задержана и активистка Александра Петрова из-за надписи на маске «Свободу».