Семь человек погибли в результате стрельбы в американском штате Алабама. Как рассказал местный шериф газете The New York Times, неизвестный проник в дом, убил всех и скрылся. Жертвам было от 30 до 50 лет, у всех зафиксированы многочисленные огнестрельные ранения. Еще один инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. Были ранены 2 человека, один из них скончался в больнице.