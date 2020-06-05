Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять. Глава Белого дома выразил недовольство губернаторами, которые не разрешают возобновить экономическую деятельность в своих штатах. Речь идет, в том числе, о Нью-Йорке, который сильнее всех остальных американских регионов пострадал от коронавируса. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата, где находится мегаполис, Эндрю Куомо – оба демократы и политические оппоненты Трампа.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных по данным университета Джонса Хопкинса. В стране их почти 2 миллиона человек, скончались свыше ста тысяч.