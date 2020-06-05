Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Они объясняют это неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

В Белгородской области основанием для отмены парада стала позиция Роспотребнадзора. Главный санитарный врач региона считает, что область пока не готова к очередному этапу смягчения карантинных мер. Теперь одной из дат парада может стать 12 июля – годовщина танкового сражения под Прохоровкой.

Не состоятся торжества 24 июня и в Пермском крае. Его губернатор Дмитрий Махонин сказал, что праздник можно проводить, только когда он будет безопасен для жителей. Там планируют его перенос на 3 сентября.

В Орловской области в качестве новой даты парада выбрали 5 августа – это день освобождения Орла. А вместо военного шествия 24 июня в городе возложат цветы в сквере Танкистов, а в небе могут пролететь боевые самолеты Курского авиаполка.

А в Томской области губернатор Сергей Жвачкин объяснил отказ от военного парада не ситуацией с эпидемией коронавируса, а тем, что подобные шествия в регионе никогда не проводились.

О проведении Парада Победы на Красной площади 24 июня ранее объявил президент Владимир Путин. Аналогичные парады пройдут и в ряде других регионов – в том числе и тех, где ежесуточный прирост заболевших и их общее число выше, чем в отказавшихся областях.