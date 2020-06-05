Возле столичного управления МВД на Петровке возобновились задержания. В автозак попала активистка Александра Попова, стоявшая в одиночном пикете в поддержку журналиста Ильи Азара. Вместе с ней был задержан и автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Он подчеркнул в интервью радиостанции «Эха», что никаких поводов задерживать его у полицейских не было. «Около 10 минут назад задержали на Петровке, 38 активистку Александру Попову и следом за ней задержали меня. У Саши на маске написано слово «свободу», видимо, поэтому к ней подошли. У меня на маске ничего не написано, в пикете я не стоял, имею цифророй пропуск на Петровку, 38 на сегодня. Когда ее задерживали, я пошел следом за ней к автозаку, чтобы посмотреть, как ее туда провожают, и на меня указал какой-то человек в гражданской одежде, очевидно, оперативник в штатском и сказал забрать меня тоже. Меня следом за Сашей без каких-либо объяснений, никак не представившись, ничего не сказав, завели в автозак», — сказал Иванов.

Ранее на Петровке неоднократно задерживали участников пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Сегодня Мосгорсуд отказался отпустить его на свободу. Судья Илья Козлов сократил ему срок административного ареста с 15 до 10 суток.

Невозможно объяснить, почему активиста Виктора Немытова отпустили после суда, а муниципального депутата Илью Азара оставили под арестом, — такое мнение в эфире «Эха» высказал член президентского совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе.

Илья Азар должен выйти на свободу 7 июня.