Более 360 российских ученых за последние шесть лет были лишены степени кандидата или доктора наук. Об этом сообщил министр науки высшего образования Валерий Фальков. По его словам, с заявлением о лишении ученой степени в министерство может обратиться любой гражданин или организация, и таких заявлений с каждым годом становится все больше. Министр добавил, что ситуация с нарушениями при защите диссертаций меняется в лучшую сторону.
2020-06-05T18:33:15+03:00
2020-06-05T18:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 05 июня 2020
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