Более 360 российских ученых за последние шесть лет были лишены степени кандидата или доктора наук. Об этом сообщил министр науки высшего образования Валерий Фальков. По его словам, с заявлением о лишении ученой степени в министерство может обратиться любой гражданин или организация, и таких заявлений с каждым годом становится все больше. Министр добавил, что ситуация с нарушениями при защите диссертаций меняется в лучшую сторону.