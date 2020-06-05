Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора «Российской венчурной компании». О такой мере пресечения просило следствие. Александр Повалко обвиняется в злоупотреблении полномочиями. ПО сведениям газеты «Коммерсантъ», в СК подозревают, что глава государственного фонда объемом 30 миллиардов рублей вкладывал его деньги в собственные проекты. Повалко вину отрицает. Его адвокат Георгий Антонов сказал «Интерфакс», что в деле нет ущерба.
2020-06-05T18:32:50+03:00
2020-06-05T18:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 05 июня 2020
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