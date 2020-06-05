Президент США призвал власти штатов снять карантин. Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения. При этом, согласно рекомендациям Белого дома, руководители штатов должны сами решать, когда отменять запреты. Критика Трампа была адресована в основном губернаторам из числа демократов.