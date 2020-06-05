Власти трех регионов России отказались от парада Победы из-за коронавируса. Такое решение приняли в Пермском крае, Белгородской и Орловской областях. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на заявления чиновников. В этих регионах, по крайней мере, по официальным данным, сложилась не самая худшая ситуация с распространением инфекции. Белгородская и Орловская области занимают 35 и 36 места среди российских регионов по количеству заболевших, а Пермский край – на 52 месте. Парады Победы намечены на 24 июня. Ожидается, что они пройдут в нескольких десятках городов.