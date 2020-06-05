Александр Дюков обеспокоен финансовым состоянием футбольных клубов в России

Некоторые из них из-за пандемии коронавируса оказались на грани банкротства.

Российский футбольный Чемпионат в Премьер Лиге должен возобновиться 19 июня. А вот сезон в низших дивизионах был завершен досрочно. При этом подмосковые «Химки», заработавшие повышение в классе, не хотят играть в РПЛ. У подмосковной команды нет денег. Впрочем, и другой претендент на Премьер Лигу – волгоградский «Ротор» – занят пока сменой юридического лица и поиском новых спонсоров.

По словам Александра Дюкова, финансовые проблемы сейчас испытывают многие клубы, которые столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. А некоторые, из в прошлом благополучных территорий, оказались из-за пандемии на грани банкротства, — приводит слова Дюкова ТАСС.

В то же время Российский футбольный союз запланированные доходы не потерял. Как сообщил Александр Дюков во время заседания коллегии Минспорта, спонсорам были предложены десятки новых цифровых, диджитал-активаций. Что позволило РФС избежать пересмотров текущих контрактов с партнерами.

Сегодня стало известно, что «Мордовия» может не сыграть в новом сезоне в первенства ФНЛ. По информации «Матч ТВ», на контракте в саранском клубе на сегодня числится только один футболист.