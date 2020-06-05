В Москве сегодня заработали ярмарки выходного дня

Маски и перчатки на всех торговцах, на полу разметки, они указывают на необходимость соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Так сегодня выглядела ярмарка выходного дня в районе Печатники. На небольшом крытом рынке был ажиотаж. В первый день возобновления работы людей пришло довольно много. В основном пожилые, впрочем, не только. За почти два месяца, что ярмарка не работала, москвичи изрядно по ней соскучились. Об этом корреспонденту «Эха» рассказывали покупатели. Они тоже были в масках, многие вдобавок в перчатках. Возле прилавков с овощами, фруктами и колбасными изделиями порой возникали очереди. Люди старались держаться друг от друга на необходимом расстоянии, правда сделать это было сложно из-за наплыва желающих.

Поверх масок почти у всех торговцев защитные экраны для лица, они были приподняты. На вопрос, зачем они нужны, одна из продавцов ответила: нам сказали надеть — мы это сделали. Ещё на каждом прилавке заметил антисептик для рук. Торговцы старались держаться на расстоянии от покупателей даже, когда передавали им товар. Администратор периодически следил за тем, как работники ярмарки соблюдают санитарно-эпидемиологические правила и просил покупателей по возможности держать дистанцию. От комментариев он отказался. В отличие от прилавков с овощами и фруктами людей почти не было возле кондитерской продукции.

Покупатели, с которыми пообщался корреспондент «Эха», не хотят, чтобы ярмарки выходного дня закрыли. Поскольку таких вкусных и натуральных продуктов нигде больше не купить, говорили люди.

В общей сложности в Москве работу возобновили больше 80-ти ярмарок выходного дня.