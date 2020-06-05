Причиной взрыва в жилом доме на юге Москвы, по предварительным данным, могло стать использование пиротехники. Таковы данные МЧС. В результате случившегося в квартире, где произошел взрыв, начался пожар.

Пострадавший дом на Дорожной улице – типовая советская девятиэтажка — находится чуть в глубине жилого квартала. Проезд перед ним был заставлен машинами пожарных и спасателей. В нескольких десятках метров – автомобили Следственного комитета и полиции. Когда шел сильный дождь, небольшие группы силовиков прятались под козырьками соседних подъездов. Некоторые вместе с коммунальными службами помогали убирать осколки выбитых стекол из окон квартиры на 4 этаже, где и произошел взрыв: они разлетелись примерно на 10 метров. Фасад находившегося в эпицентре подъезда сильно обгорел, начиная от 4-го и вплоть до 9-го этажа.

Пожарные приехали быстро, но эвакуировать некоторых людей смогли не сразу. Об этом «Эху» рассказал житель дома Михаил: ему пришлось ждать помощи до тех пор, пока возгорание не было ликвидировано.

По словам начальника столичного управления МЧС Сергея Желтова, всего с верхних этажей эвакуировали семерых человек. Впрочем, в квартиры обратно долгое время пускали не всех. На улице же собрались и жители соседних подъездов, и гулявшие рядом люди.

Первоначальной версией случившегося был взрыв бытового газа. Однако на данный момент ее отвергают: по словам гендиректора организации «МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева, все оборудование в доме исправно.

По словам источника агентства «Интерфакс», основная версия случившегося – неудачный химический опыт со взрывоопасными веществами. Его, как утверждается, проводил молодой человек, который, по предварительным данным, мог страдать психическими заболеваниями. Он единственный погиб в результате трагического инцидента. Вместе с ним в квартире находился еще один человек, которого спасли.

По факту взрыва в доме на Дорожной улице свою проверку начала прокуратура Москвы.