Известный актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Он ушел из жизни после длительного лечения в реабилитационном центре.

Первой о кончине Михаила Кокшенова сообщила поэт Любовь Воропаева, позже жена артиста Наталья Лепёхина подтвердила это газете РБК. Она опровергла слухи о том, что Кокшенов был болен коронавирусом. По ее словам, он боролся с последствиями инсульта, его он перенес несколько лет назад.

Михаил Кокшенов сыграл более чем в 130 фильмах и сериалах, дебютировав в 50-х. Он умел запомниться зрителю даже небольшими эпизодическими ролями. Одним из полюбившихся образов Кокшенова стала роль в фильме Леонида Гайдая «Не может быть!». Выбор режиссера пал на него совершенно случайно, об этом сам артист рассказывал в интервью Дмитрию Гордону.

Коллеги Михаила Кокшенова вспоминают его как творческого, веселого, по-настоящему доброго человека. Актриса Инна Чурикова рассказала, что он был талантливым и жизнерадостным.

В начале двухтысячных Михаил Кокшенов был удостоен звания Народного артиста, но он известен не только как актер – он также выступал в качестве режиссера, сценариста и продюсера.

Официальное время и место похорон Михаила Кокшенова будут названы позже.