Чехия объявила двух сотрудников «Россотрудничества» персонами нон грата и высылает их из страны.

Решение о высылке двух российских дипломатов было принято в связи с расследованием издания «Респект» о том, что агент российских спецслужб прибыл в Чехию с рицином, с целью отравить политиков, которые были причастны к сносу памятника Коневу. Об этом 5 июня объявили премьер Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Имена высылаемых россиян чешские политики не назвали.

При этом Андрей Бабиш подчеркнул, что Чехия заинтересована в хороших отношениях со всеми странами, но подобные действия вызывают осложнения в чешско-российских отношениях и наносят удар по репутации России: «Мы суверенное государство, и такие действия на нашей территории неприемлемы», — сказал премьер-министр. Он поблагодарил чешскую контрразведку за отличную работу и заявил, что полученных доказательств достаточно, чтобы принять решение о высылке двух российских дипломатов: «Поскольку это секретная информация, я не буду вдаваться в подробности. В любом случае доказательства, которые я получил ясно показывают, что угроза действительно есть», сказал Бабиш. По словам Петржичека, чешские политики, пытались решить вопрос осторожно, но позиция России не оставляла им другого выбора. По словам министра, Чешская Республика сделала это, зная, что со стороны России последует ответный шаг: «Мы хотели решить эту ситуацию незаметно, и с самого начала мы общались с российскими представителями по этому вопросу. Но, в конце концов, дипломатическое решение оказалось невозможным».



Чешское издание iDNES.cz попросило президента Милоша Земана прокомментировать ситуацию, но его пресс-секретарь Йиржи Овчачек сказал, что президент отказывается от комментариев.

Официально чешские власти не подтверждали и не опровергали статьи, которые рассказывали об «агенте с рицином». В то же время пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал расследование чешского издания «уткой».