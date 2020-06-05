Власти Миннеаполиса готовятся радикально реформировать местную полицию. Это ответ на массовые протесты после смерти Джорджа Флойда – чернокожего жителя города, погибшего в ходе полицейского задержания. Члены городского совета должны сегодня проголосовать за первый пакет изменений в организации работы полицейского департамента.

Как рассказывает местная газета Star Tribune, на этой неделе заработал правовой механизм — началось расследование, не только касающееся полицейских, задерживавших Джорджа Флойда, но и самой системы работы полиции в Миннеаполисе – крупнейшем городе штата Миннесота. Huffpost цитирует твиты главы городского совета Лизы Бендер и члена совета Джеремии Эллисона. Они написали в четверг, что надеются в конечном итоге заменить правоохранительные органы «новой моделью общественной безопасности», назвав такие изменения давно назревшими. В интервью Star Tribune глава совета Миннеаполиса объяснила, что изменения могут включать в себя увеличение финансирования программ безопасности на уровне общин – чтобы, к примеру, вместо вооруженных полицейских на некоторые вызовы приезжали медики или социальные работники.



Мэр Миннеаполиса поддержал структурные реформы, направленные на борьбу с системным расизмом, однако выступил против упразднения департамента полиции в его нынешнем виде. Но городской совет утверждает, что этого не произойдет в одночасье и полицию Миннеаполиса ждут серьезные преобразования в течение нынешнего или следующего года. Комментатор Wash Post пишет о безнаказанности полиции в Миннеаполисе: за последние годы было подано более двух с половиной тысяч жалоб со стороны граждан, из которых лишь по 12 были приняты меры – главным образом, выговоры.

Портал Slate предлагает перечень назревших мер, которые федеральные власти, штаты и местные органы управления должны осуществить немедленно, чтобы выйти из сложившегося кризиса. Это и пересмотр концепции общественной безопасности, и создание базы данных сотрудников полиции, совершивших неправомерные действия, и изменение статуса расследований такого рода преступлений, и многое другое. Каждое убийство темнокожего мужчины, женщины или ребенка ложится тяжким грузом на всю американскую нацию, заключает издание. Губернатор штата Миннесота Тим Вальц инициировал расследование возможных фактов полицейской дискриминации в течение последних десяти лет.

Мнения американцев по поводу методов и целесообразности протестной деятельности разделились. Некоторые считают, что силовые методы помогут восстановить справедливость, но большинство за мирное решение проблемы, — рассказал в эфире «Эха» бывший посол США Майкл Макфол.

Известный в США борец за права темнокожего населения, проповедник Альфред Шарптон намерен в августе организовать марш на Вашингтон по примеру того, который провел в 1963-м году Мартин Лютер Кинг. Об этом сообщила телекомпания CNN.