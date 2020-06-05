СК опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга

Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова. Впоследствии его застрелили бойцы СОБРа.

Судя по записи, можно сделать вывод о попытке незаконного проникновения в квартиру, существуют нестыковки между видео и официальной позицией полицейских. Об этом «Эху» рассказал шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев. В частности, в рапорте якобы пострадавшего полицейского указано, что он находился у квартиры Таушанкова в обмундировании, хотя видео опровергает эти показания, добавил Колезев.