Экстренные службы локализовали разлив дизельного топлива в окрестностях Норильска. Об этом сообщили в МЧС. Сейчас специалисты откачивают горючее из местных рек. ТЭЦ, на которой произошла авария, принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании. Это дочерняя структура «Норникеля». Руководство предприятия считает, что причиной ЧП стало проседание свай фундамента топливного хранилища из-за таяния вечной мерзлоты.

Ущерб от разлива топлива в Норильске может составить миллиарды рублей, — предупредила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, оценка будет производиться до конца месяца.

Компания «Норникель» могла бы избежать такого мощного разлива нефтепродутков, — сказал сегодня Владимир Путин. Президент отметил, что сейчас должны все объединиться ради ликвидации чрезвычайной ситуации. Глава «Норникеля» Владимир Потанин подтвердил, что восстановительные работы будут вестись за счет компании. Потанин отметил, что на просьбу о помощи откликнулись и другие компании, в частности, «Газпром».

Ликвидация ущерба из-за разлива топлива в Норильске за свой счет станет самым серьезным наказанием для компании «Норникель». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. «Самое правильное в этой ситуации это, чтобы действительно было все восстановлено, и был полностью ликвидирован ущерб. Я вас уверяю, что это такие суммы, которые заменят любое другое наказание для компании», – сказал он. Николаев подчеркнул, что важно проследить, чтобы пострадавшие от разлива топлива территории действительно были восстановлены. «Очень важно, чтобы действительно это было ликвидировано, не просто объявлена сумма ущерба, а работы доведены до конца, к сожалению, часто это остается только словами. Очень надеюсь, что в данной ситуации все будет сделано, вряд ли Потанин будет увиливать от своих слов», – заключил он. Депутат также добавил, что зачастую подобные инциденты происходят с более мелкими российскими компаниями, которые по факту не покрывают расходы по устранению ущерба.