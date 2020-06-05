Вице-премьер Финляндии подала в отставку из-за скандала вокруг тренингов ораторского мастерства. 32-летняя министр финансов Катри Кулмуни заявила сегодня, что должна нести политическую ответственность. Ранее выяснилось, что на ее подготовку к публичным выступлениям было потрачено 50 тысяч евро бюджетных средств. Как сообщают местные СМИ, Кулмуни пообещала их вернуть.
2020-06-05T17:34:35+03:00
2020-06-05T17:34:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 05 июня 2020
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