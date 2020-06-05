Вице-премьер Финляндии подала в отставку из-за скандала вокруг тренингов ораторского мастерства. 32-летняя министр финансов Катри Кулмуни заявила сегодня, что должна нести политическую ответственность. Ранее выяснилось, что на ее подготовку к публичным выступлениям было потрачено 50 тысяч евро бюджетных средств. Как сообщают местные СМИ, Кулмуни пообещала их вернуть.