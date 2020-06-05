Российские вузы в июне получат дополнительные средства на выплату зарплат. Сокращения в учебных заведениях не планируется, — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, для беспокойства по этому поводу нет никаких причин, — передает ТАСС.