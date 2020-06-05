Российские вузы в июне получат дополнительные средства на выплату зарплат. Сокращения в учебных заведениях не планируется, — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, для беспокойства по этому поводу нет никаких причин, — передает ТАСС.
2020-06-05T17:34:13+03:00
2020-06-05T17:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 05 июня 2020
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