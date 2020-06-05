Фонд помощи семье погибшего от рук полиции Джорджа Флойда собрал около 13 миллионов долларов. Об этом сообщает американский новостной портал TMZ. Пожертвования сделали полмиллиона человек из 125 стран.

Смерть жителя Миннеаполиса вызвала массовые протесты по всей Америке и за ее пределами.