Прокуратура проверит все особо опасные объекты в зоне вечной мерзлоты. Такое поручение дал генпрокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС. Ранее в «Норникеле» предположили, что причиной разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара в Норильске мог быть таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата. Сегодня глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину, что весь ущерб от экологической катастрофы будет ликвидирован за счет «Норникеля».