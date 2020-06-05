Прокуратура проверит все особо опасные объекты в зоне вечной мерзлоты. Такое поручение дал генпрокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС. Ранее в «Норникеле» предположили, что причиной разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара в Норильске мог быть таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата. Сегодня глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину, что весь ущерб от экологической катастрофы будет ликвидирован за счет «Норникеля».
2020-06-05T17:32:38+03:00
2020-06-05T17:32:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2655439-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 05 июня 2020
Загрузка комментариев...