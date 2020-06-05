В Германии обеспокоенны планами США расширить санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Под удар могут попасть западные европейские компании, которые уже вложили в проект больше 5 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики. Эта организация объединяет более 350 предприятий в Германии. Накануне в Сенат США был внесен законопроект, цель которого – блокировать завершение строительства газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.