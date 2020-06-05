Чехия высылает из страны двух сотрудников российского посольства после скандала с покушением на политиков

В диппредставительстве считают это решение «сфабрикованной провокацией».

МИД Чехии направил российскому посольству нота с уведомлением о признании двух дипломатов персонами нон-грата. Один из них, как рассказал премьер-министр страны Андрей Бабиш, целенаправленно заслал Службе безопасности и информации Чехии выдуманную информацию о запланированном нападении на чешских политиков. В конце апреля издание Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах писало, что в Прагу прилетел россиянин с дипломатическими документами, который хотел отравить ядом рицином чиновников, связанных в частности со сносом памятника маршалу Ивану Коневу. И несмотря на то, что это оказалось выдумкой, действия сотрудника посольства, отмечает Бабиш, усугубили проблемы в чешско-российских отношениях и нанесли ущерба репутации обеих стран. Это неприемлемо. По словам премьера, «все произошедшее было результатом внутренней борьбы между сотрудниками российского посольства в Праге. В чешском МИДе рассказали, что всю ситуацию власти страны хотели разрешить незамтно, но переговоры с российским диппредставительством ни к чему не привели. Там в свою очередь подчеркнули, что разочарованы недружественными шагами Праги, основанных на бездоказательных обвинениях в СМИ. В Россотрудничестве заявили, что высылаемые россияне — это и.о. главы посольства Андрей Кончаков и сотрудник Игорь Рыбаков.