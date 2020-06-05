Мосгорсуд отказался отпустить на свободу журналиста Илью Азара

Судья Илья Козлов сократил срок административного ареста с 15 суток до 10. Адвокат специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Леонид Соловьев сообщил, что его подзащитный выйдет из спецприемника 7 июня.

Илья Азар был задержан во время одиночного пикета у здания столичного управления МВД на Петровке. Он проводил акцию солидарности с арестованным основателем проекта «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. Затем на пикетах в поддержку Азара в Москве, Петербурге и Нижним Новгороде были задержаны в общей сложности около 130 человек.

Подобные судебные процессы могут означать скорое ужесточение политического режима в России. Такое мнение в эфире «Эха» высказала глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Она полагает, что давление на протестующих уже через год может быть повсеместным.