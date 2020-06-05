Сергей Собянин пообещал, что Люберецкие очистные сооружения перестанут быть источником зловония. По словам мэра Москвы, принято решение об их кардинальной реконструкции. В пресс-службе мэра добавили, что Люберецкие очистные сооружения занимают в Некрасовке территорию в 170 гектаров и являются одним из крупнейших предприятий такого рода в Европе. Специфический запах от этих очистных сооружений периодически ощущают около двух миллионов жителей Москвы, — передает ТАСС.