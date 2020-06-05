Сергей Собянин пообещал, что Люберецкие очистные сооружения перестанут быть источником зловония. По словам мэра Москвы, принято решение об их кардинальной реконструкции. В пресс-службе мэра добавили, что Люберецкие очистные сооружения занимают в Некрасовке территорию в 170 гектаров и являются одним из крупнейших предприятий такого рода в Европе. Специфический запах от этих очистных сооружений периодически ощущают около двух миллионов жителей Москвы, — передает ТАСС.
2020-06-05T16:33:31+03:00
2020-06-05T16:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 05 июня 2020
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