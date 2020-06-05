Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом. Парламентарий сказал «Интерфаксу», что находится в больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации. Он обратился к врачам накануне с сильным кашлем. У него обнаружили пневмонию. Дмитрий Ионин стал седьмым заразившимся депутатом Госдумы.
2020-06-05T16:33:02+03:00
2020-06-05T16:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 05 июня 2020
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