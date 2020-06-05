Чехия высылает двух российских дипломатов из-за скандала с ядом

Премьер-министр страны Андрей Бабиш подчеркнул, что дело о доставке рицина сотрудником российского посольства якобы для покушения на фоне скандала со сносом памятника маршалу Коневу оказалось полностью вымышленным. По его словам, эта история возникла из-за внутренней борьбы между сотрудниками российской дипмиссии, один из которых намеренно дезинформировал чешскую контрразведку. Андрей Бабиш отметил, что из страны высылают именно тех, кто причастен к скандалу и, по его мнению, несет ответственность за причинение ущерба доброму имени России в Чехии, — передает ТАСС.