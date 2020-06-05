Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал полностью оплатить расходы на ликвидацию аварии в Норильске и восстановление экологии. По его словам, это обойдется в сумму более 10 миллиардов рублей. Президент Владимир Путин назвал такую позицию правильной и отметил, что если бы компания своевременно поменяла резервуары с нефтепродуктами, то и ущерба бы не было, — передает «Интерфакс». Разлив 20 тысяч тонн топлива признан чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.