Не стало народного артиста России Михаила Кокшенова. Он умер на 84 году жизни. В последние годы у актера были проблемы со здоровьем, он перенес инсульт. Михаил Кокшенов сыграл более ста ролей в фильмах и сериалах, дебютировал на экране в 1957 году в фильме «Высота». Он снимался в фильмах «Спорт-лото 82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «Женя, Женечка и «Катюша».
2020-06-05T16:05:44+03:00
2020-06-05T16:05:44+03:00
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16:05, 05 июня 2020