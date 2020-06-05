Не стало народного артиста России Михаила Кокшенова. Он умер на 84 году жизни. В последние годы у актера были проблемы со здоровьем, он перенес инсульт. Михаил Кокшенов сыграл более ста ролей в фильмах и сериалах, дебютировал на экране в 1957 году в фильме «Высота». Он снимался в фильмах «Спорт-лото 82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «Женя, Женечка и «Катюша».