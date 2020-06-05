Муниципальный депутат и журналист Илья Азар должен выйти на свободу 7 июня. Мосгорсуд сократил срок его административного ареста с 15 до 10 дней.

Илья Азар был задержан во время одиночного пикета в Москве. Его признали виновным в нарушении законодательства о митингах.

Сегодняшнее решение Мосгорсуда удивило защиту. Об этом сказал адвокат Леонид Соловьев. Он добавил, что такое толкование постановления Верховного суда может привести к тому, что теперь очереди с плакатами на пикет на одну тематику нужно будет согласовывать с городской администрацией.