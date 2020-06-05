Житель Москвы, который погиб сегодня в результате взрыва в жилом доме, изготавливал в своей квартире пиротехнику

Житель Москвы, который погиб сегодня в результате взрыва в жилом доме на Дорожной улице, изготавливал в своей квартире пиротехнику. Это и могло стать причиной взрыва, — считают в МЧС. Версия о взрыве бытового газа не подтвердилась. Вслед за взрывом последовал пожар, его площадь составила 30 квадратных метров.
2020-06-05T16:04:28+03:00
2020-06-05T16:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 05 июня 2020
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