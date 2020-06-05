«Норильский Никель» готов потратить на устранение последствий аварии в Норильске более 10 миллиардов рублей

Компания «Норильский Никель» готова потратить на устранение последствий аварии в Норильске более 10 миллиардов рублей. Это предварительная оценка Владимира Потанина. Он сказал, что еще не учитывает штрафы, которые назначат «Норникелю» из-за произошедшего. Потанин пообещал, что ни одного рубля бюджетных средств потрачено не будет. Сегодня Владимир Путин сказал Потанину, что его компания могла бы избежать такого мощного разлива нефтепродуктов.

В МЧС сегодня сказали, что разлив нефтепродуктов в Норильске локализован.