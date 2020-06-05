Чехия высылает из страны двух сотрудников посольства России.

Так называемый рициновый скандал, в котором, как писали чешские СМИ, оказались замешаны российские дипломаты, привел к высылке двух из них. Об этом сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш. Он отметил, что инцидент нанёс ущерб отношениям двух стран, но Чехия не может терпеть подобные события на своей территории. В свою очередь глава МИДа страны Томаш Петршичек объявил, что Прага хотела решить вопрос с Москвой дипломатическим путём, непублично, но Москва отказалась. Власти Чехии не исключают ответного шага со стороны российских коллег. Ранее местное издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах Чехии сообщило о россиянине с диппаспортом, который якобы привёз яд рицин и пытался отравить трёх политиков, критически настроенных по отношению к России. В числе них СМИ, со ссылкой на спецслужбы, назвали мэра Праги Зденека Гржиба, а также Ондржея Коларжа, главу администрации района Прага-6, где в начале весны снесли памятник маршалу Коневу.

По данным чешских СМИ, рицин якобы пытался ввезти глава Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. В Кремле это называли уткой, а представители российского посольства в Чехии заявили о «вопиющих и лживых инсинуациях».

В российском посольстве в Праге назвали высылку дипломатов недружественным шагом, основанным на бездоказательных обвинениях.